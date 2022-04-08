Фестиваль «Нашествие» переносится на 2023 год

Самый крупный в России музыкальный рок-фестиваль «Нашествие» не состоится летом 2022 года.

Как сообщили НСН в оргкомитете фестиваля, «Нашествие» переносится на год и состоится летом 2023 года.

Все ранее купленные билеты будут действительны. О точных датах и месте мероприятия будет объявлено дополнительно.

