Фестиваль «Нашествие» переносится на 2023 год

Все ранее купленные билеты будут действительны. О точных датах и месте мероприятия будет объявлено дополнительно.

Самый крупный в России музыкальный рок-фестиваль «Нашествие» не состоится летом 2022 года.

Как сообщили НСН в оргкомитете фестиваля, «Нашествие» переносится на год и состоится летом 2023 года.

Все ранее купленные билеты будут действительны. О точных датах и месте мероприятия будет объявлено дополнительно.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:НашествиеКонцерт
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