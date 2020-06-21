Федор Добронравов назвал причину ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры. Он считает, что 16 лет работы в театре – это очень долго, пишет «Московский комсомолец».

Актер признался, что ни с кем не ссорился, но накопилась усталость.

«Просто устал. Я и Александру Анатольевичу (Ширвиндту, художественному руководителю Театра сатиры – прим. НСН) так сказал», — сказал актер.

По словам Добронравова, он продолжит играть в некоторых постановках театра , в том числе в спектаклях с участием Ширвиндта.

При этом он строит театральные планы, а также планирует съемки в сериале «Сваты». Из-за пандемии коронавируса они начнутся в следующем году в Белоруссии.

Также Федор Добронравов заявил, что начнет сниматься в кино в середине лета. Артист отметил, что его сыновья-актеры уже вернулись к работе.

Накануне в Театре сатиры сообщили, что Федор Добронравов решил уволиться по собственному желанию. Из-за коронавируса народный артист не доиграл спектакли, в которых был занят.

