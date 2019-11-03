Фадеев ответил сплетникам по поводу романа с Серябкиной

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев дал комментарий по поводу многочисленных слухов о его романе с экс-солисткой группы Serebro Ольгой Серябкиной (MOLLY). РИА Новости ссылаются на интервью шоумена в программе «Алена, блин!»

Личными взаимоотношениями Фадеева с Серябкиной бывшие коллеги продюсера объясняют испортившееся партнерство с другими исполнителями, например, певицей Наргиз. Фадеев назвал домыслы местью певиц, которые не смогли стать его «музами».

«У нас нет отношений. Серябкина точно также сейчас ушла в свободное плавание. То, что начали сплетничать по поводу меня и Оли, это только повредило мне и Оле. Ей в отношениях с ее парнем, хотя он умнейший парень, а мне — с женой. Мы должны были объясняться перед близкими. Слава Богу, что наши близкие умны», — отметил Фадеев.

Фадеев также высоко отозвался о работоспособности и порядочности Серябкиной.

Ранее Фадеев сообщил о реструктуризации его компании MALFA и расторжении контактов со всеми артистами. Новый проект будет нацелен на создание эксклюзивного «продукта». Весь прежний контент на безвозмездной основе отдан артистам, за исключением Наргиз и Олега Майами.

