Евгения Маркова ушла с поста главы «Роскино»

Евгения Маркова ушла с должности главы «Роскино», которую занимала с 2020 года. Она перемещается в совет директоров этой государственной организации, представляющей российскую индустрию аудиовизуального контента на международных рынках.

Новым главой «Роскино» назначена Инна Шалыто, которая ранее руководила комитетом по туризму Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС. Маркова в совете директоров займется решением стратегических задач.

«Роскино» - национальный оператор по продвижению фильмов, сериалов и анимации, а также креативного потенциала и копродукционных возможностей. На международных площадках организация выступает под единым брендом Russian content worldwide, она также устраивает недели российского кино за границей.


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Фото: roskino.org
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