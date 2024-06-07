Эрнст рассказал о скором начале съемок сериала о Павле I

В этом году в Санкт-Петербурге в Михайловском замке начнутся съемки нового сериала о российском императоре Павле I, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст на полях ПМЭФ, сообщает «Российская газета».

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По его словам, предварительное название проекта «Павел Первый и последний», а роль императора в нем исполнит Денис Власенко.

Режиссерское кресло займет Александр Котт, снявший ранее такие фильмы, как «Брестская крепость», «Елки 2», «Елки Новые», «Елки Последние», сериалы «Троцкий» и «Фарца».

Эрнст добавил, что на этот раз личность императора Павла будет представлена по-новому.

Ранее стало известно, что завершены съемки сериала «Натали и Александр», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Куденко
ТЕГИ:ПМЭФСанкт-ПетербургСериалПервый КаналКонстантин Эрнст

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