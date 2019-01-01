Культура

Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры престолов»

4 мая08:04

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», рассказала, каким будет финал последнего сезона сериала. Свое заявление она сделала на шоу Джимми Киммела.

По словам актрисы, финал должен произвести на зрителей большое впечатление.

«Пятая серия – это просто «ааааах…». Я имею в виду четвертую, пятую и шестую серии. Найдите самый большой телевизор, какой сможете!» - порекомендовала Кларк.

Кинокритик: Зрителю не нужны голливудские фильмы, им подавай «Игру престолов»

Актриса пообещала, что концовка саги станет для фанатов полным безумием.

Напоминаем, телесериал «Игра престолов» рассказывает о событиях в вымышленном королевстве Вестероса, где представители семи королевств соперничают в борьбе за власть на фоне угрозы уничтожения человечества в результате нашествия потусторонних сил.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров объяснил в эфире НСН, почему сравнивает «Игру престолов» с произведениями Шекспира.

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