Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», рассказала, каким будет финал последнего сезона сериала. Свое заявление она сделала на шоу Джимми Киммела.
По словам актрисы, финал должен произвести на зрителей большое впечатление.
«Пятая серия – это просто «ааааах…». Я имею в виду четвертую, пятую и шестую серии. Найдите самый большой телевизор, какой сможете!» - порекомендовала Кларк.
Актриса пообещала, что концовка саги станет для фанатов полным безумием.
Напоминаем, телесериал «Игра престолов» рассказывает о событиях в вымышленном королевстве Вестероса, где представители семи королевств соперничают в борьбе за власть на фоне угрозы уничтожения человечества в результате нашествия потусторонних сил.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров объяснил в эфире НСН, почему сравнивает «Игру престолов» с произведениями Шекспира.
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