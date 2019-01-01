Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры престолов»

Актриса пообещала, что концовка саги станет для фанатов полным безумием.

Напоминаем, телесериал «Игра престолов» рассказывает о событиях в вымышленном королевстве Вестероса, где представители семи королевств соперничают в борьбе за власть на фоне угрозы уничтожения человечества в результате нашествия потусторонних сил.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров объяснил в эфире НСН, почему сравнивает «Игру престолов» с произведениями Шекспира.

