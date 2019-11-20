Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов»

Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.

По словам актрисы, из-за того, что в сериал она попала сразу после окончания театрального училища, она боялась диктовать свои условия на съемочной площадке. В результате первый сезон оказался перенасыщен откровенными сценами.

Впоследствии из-за этого у актрисы случались конфликты на съемочной площадке. Операторы требовали ее обнаженную, но Кларк сопротивлялась. Доходило до того, что ей приходилось откровенно посылать настойчивых членом съемочной группы куда подальше.

«У меня было несколько конфликтов на площадке. Я говорю: "Нет, простыня остается". А они : "Ты ведь не хочешь разочаровать фанатов?". И я такая: "Пошли на ***". Все дело в первом сезоне. Там было ну очень много обнаженки», — рассказала актриса.

Кларк добавила, что ей помогал Джейсон Момоа, сыгравший Кхала Дрого, пишет телеканал 360. Актер научил ее, как держаться на площадке, и позаботился, чтобы Кларк чувствовала себя максимально комфортно. Он специально требовал, чтобы между дублями актриса сразу получала халат. По ее словам, он был добрым и внимательным и заботился о ней, уточняет сайт Подмосковье Сегодня.

