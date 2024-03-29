Элайджа Вуд сыграет в экранизации рассказа Стивена Кинга «Обезьяна»

Помимо него, приглашение на съемку получили также Татьяна Маслани, Тео Джеймс, Роан Кэмпбелл, Сара Леви и другие актёры.

Лента расскажет историю двух братьев близнецов после того, как они находят старую игрушечную обезьяну, в которую играл в детстве их отец. После этого происходит серия ужасных смертей окружающих братьев людей. Они принимают решение избавиться от игрушки, но спустя несколько лет она вновь появляется в их жизни.

Ранее Люк Бессон приступил к съемкам новой экранизации «Дракулы» Брэма Стокера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

