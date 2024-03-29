Элайджа Вуд сыграет в экранизации рассказа Стивена Кинга «Обезьяна»
Американский актер Элайджа Вуд, получивший широкую известность после исполнения роли Фродо Бэггинса во «Властелине колец», сыграет в новом фильме ужасов по рассказу Стивена Кинга «Обезьяна», сообщает Deadline.
Помимо него, приглашение на съемку получили также Татьяна Маслани, Тео Джеймс, Роан Кэмпбелл, Сара Леви и другие актёры.
Лента расскажет историю двух братьев близнецов после того, как они находят старую игрушечную обезьяну, в которую играл в детстве их отец. После этого происходит серия ужасных смертей окружающих братьев людей. Они принимают решение избавиться от игрушки, но спустя несколько лет она вновь появляется в их жизни.
Ранее Люк Бессон приступил к съемкам новой экранизации «Дракулы» Брэма Стокера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru