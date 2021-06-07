Экс-солист «Агаты Кристи» дал концерт под алкогольным опьянением
Бывший солист музыкальной группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов выступил на концерте в Вольгинском (Владимирская область) в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство ссылается на видеофрагменты и комментарии людей, опубликованных в социальных сетях.
Отмечается, что в результате концерт был закончен раньше, чем предполагалось.
Группа «Агата Кристи» распалась в 2010 году. Позднее Глеб Самойлов, который вместе с братом Вадимом Самойловым являлся фронтменом «Агата Кристи», создал группу The Matrix. В настоящее время он продолжает выступать.
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