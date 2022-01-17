Джиму Керри исполняется 60 лет
17 января исполнилось 60 лет знаменитому американскому актеру Джиму Керри.
Отмечается, что перед своим юбилеем актер написал стихи на тему смерти. Они стали частью альбома певца The Weekend «Dawn FM». В своем Twitter актер заявил, что очень взволнован и рад быть причастным к этому музыкальному событию.
«Если боль продолжается, а твоего тела уже давно нет, и твое фантомное сожаление все еще не успокоилось, возможно ты не умер так, как должен был. Всех призраков преследует их собственное недоверие», – говорится в тексте стихотворения.
Керри стал популярным после съемок в фильмах 1990-х годов «Маска», «Тупой и еще тупее», «Шоу Трумана», «Брюс Всемогущий», «Эйс Вентура» и так далее.
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