Невеста Джигурды не явилась на свадебную пресс-конференцию

В понедельник в Грибоедовском ЗАГСе Москвы должна состояться вторая свадьба артиста Никиты Джигурды с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной. Актер и спортсменка впервые поженились в 2008 году. У них родились двое детей — сын Мик-Анжель-Крист и дочь Эва-Влада, но в 2016 году звездная пара подала на развод.

Актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда на пресс-конференции НСН заявил, что свадьба планируется по инициативе Анисиной, а сама она занята подготовкой к ней.

«Свадьба должна была быть в узком кругу без шума. Неделю назад мне позвонила моя венчанная супруга, заявила, что хочет снова замуж и потребовала сделать что-нибудь. Я подключил все связи, позвонил главе Мосгордумы Евгению Герасимову, чтобы мне хоть дали вид на жительство в России, я же гражданин Украины и внесен в базу «Миротворца», я организовал повестку Марине, чтобы ее выпустили из Франции, там же карантин. Но тут на 19 февраля назначили суд по делу Людмилы Браташ по заявлению противоборствующей стороны, которая проиграла Мосгорсуд здесь и два суда во Франции. Завещание вновь признано действительно и сейчас в Париже в нашу собственность с Анисиной оформляется квартира в Париже. По повестке в этот суд Анисину выпустили из Франции в Россию. Но когда она узнала, что свадьба будет не втихую 23 февраля, а как публичное мероприятие, то она не смогла прийти на пресс-конференцию. Девочка примеряет свадебное платье», - рассказал Джигурда.

Артист рассказал длинную предысторию их отношений и первого развода.

«С Анисиной мы были вынуждены развестись в 2017 году, когда меня обвинили во всех смертных грехах, хотя не завели ни одного уголовного дела. Мне так сказали друзья из ФСБ – или ты не влезаешь в конфликт вокруг завещания Людмилы Браташ, ибо тебя могут посадить и грохнуть, или ты влез и должен быть в поле игры и шумнуть», - рассказал он.

По словам Джигурды, когда он пришел к редактором СМИ, они ему сказали, что, в отличие от Джигурды, они смерти боятся и ввязываться в это не будут, так как это мафия «черных риэлторов».

«Тогда я позвонил Анисиной и уговорил ее сыграть спектакль с разводом, ибо редактора сказали - будет личная история - напишем», - рассказал актер.

По его словам, его жене было страшно после звонков с угрозами, она просила его не ввязываться и отказаться от завещания.

«На это я ей сказал: я придерживаюсь ведической веры, я славянин, я русский по духу, это не национальность, подчеркиваю. Я перестану себя любить, если я не пойду в полицию и не потребую разборок», - добавил актер.

Актер добавил, что затем он написал заявление в полицию, где назвал смерть Людмилы Браташ убийством, а не смертью от тромба.

«Тут же в СМИ была вброшена информация, что это великий и ужасный Джигурда насиловал, грабил и убивал Людмилу Браташ, а также подделывал ее завещание и скоро его посадят. Но неделю назад раздался звонок из Франции, звонила Марина, она сказала: «Я тебя люблю». Год воздержания, согласитесь, что это круто, с февраля до февраля Анисина и Джигурда не могли устроить обнимашки и целовашки, а также духовную камасутру. Но каждый день мы общались по телефону. Мне приходилось несколько раз дзюбить, поддерживать великого футболиста, ибо это естественно. Марина мне предложила не ждать победы в судах, сказала: «Я тебя люблю, я хочу замуж», - рассказал Джигурда.

Он напомнил, что в первый же день знакомства с Анисиной 25 июля 2007 года он пообещал ей показать, что такое «нестерильная любовь», ведь само слово это опошлено и молодежь в него не верит.

