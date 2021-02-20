У Джигурды на пресс-конференции начались галлюцинации

Актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда на пресс-конференции НСН выпил спиртовой настой мухоморов, после чего начал галлюцинировать.

Актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда на пресс-конференции НСН выпил спиртовой настой мухоморов, после чего начал галлюцинировать.

«Там мед, мухоморы, клюква, брюква. Поэтому ваше здоровье!» - сказал он и выпил залпом примерно 100 мл напитка.

После этого Джигурда предложил свою версию библейской истории о сотворении человека и заявил, что не стоит воспринимать отношения между мужчинами и женщинами как факт эксплуатации женщин, ведь это заложено природой и творцом.

По мнению актера, змей, подговоривший Еву в раю съесть яблоко, был самим Богом, который тем самым хотел запустить ход мировой истории.

Полную видеоверсию интервью можно просмотреть на Youtube-канале НСН.

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ФОТО: Никита Джигурда Фото НСН
ТЕГИ:Никита Джигурда
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