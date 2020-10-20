Джазовый пианист Олег Аккуратов 29 октября представит в «Зарядье» песни о войне

Джазовый пианист и вокалист Олег Аккуратов 29 октября представит в зале «Зарядье» программу песен о войне «В память о Победе…», говорится в пресс-релизе парка «Зарядье».



В концерте прозвучат сочинения Шостаковича, Прокофьева, а также песни из советских фильмов о войне: «Первый эшелон», «Два бойца», «Небесный тихоход», «В бой идут одни старики» и других.



Концерт будет сопровождаться видеорядом – картинами эбру. Это древняя восточная техника создания изображения на поверхности воды с помощью красок, кисти и шила, поясняется в сообщении.



В 2018 году Олег Аккуратов выиграл престижную награду на конкурсе имени Сары Воэн в США. Он выступает с партнерами такого уровня, как Монсеррат Кабалье (сопрано),Уинтон Марсалис (труба), Эвелин Гленни (перкуссия), джазовые певицы Ди Ди Бриджуотер и Дебора Браун.



Его карьера началась благодаря Людмиле Гурченко, которая заметила одаренного мальчика из Армавирской специализированной музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей. Плененная его талантом, выдающаяся актриса часто приглашала Олега играть в своих концертах, с удовольствием пела с ним.



В 2013 году Олег Аккуратов стал настоящей сенсацией фестиваля Игоря Бутмана «Триумф Джаза» и с тех пор постоянно сотрудничает с Московским джазовым оркестром и Квартетом Игоря Бутмана.

