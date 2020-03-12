Дворец «Ласточкино гнездо» в Крыму отреставрирован на 50%
12 марта 202022:41
Реставрационные работы дворца «Ласточкино гнездо» в Крыму выполнены на 50%. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на министерство культуры региона.
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