Дружинина награждена спецпризом Московского кинофестиваля
Режиссер Светлана Дружинина получила специальный приз Московского международного кинофестиваля «За многолетнее служение искусству кино». Об этом объявлено на церемония вручения наград киносмотра, которая проходит в столичном кино-концертном зале «Россия».
Сама 84-летняя Дружинина на вечере не присутствует. Приз аза неё получил актер Дмитрий Харатьян, снявшийся в одном из её самых популярных фильмов «Гардемарины, вперёд!». Как отметил Народный артист РФ, Светлана Дружина - народное достояние. По словам Харатьяна, главное счастье для режиссера - это продолжать снимать, что Дружинина сейчас и делает.
Минувшим летом режиссёр объявила о начале работы над фильмом «Гардемарины-5». Актерский состав в основном не поменялся. Участвуют Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Ольга Машная.
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