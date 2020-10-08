Дружинина награждена спецпризом Московского кинофестиваля

Режиссер Светлана Дружинина получила специальный приз Московского международного кинофестиваля «За многолетнее служение искусству кино». Об этом объявлено на церемония вручения наград киносмотра, которая проходит в столичном кино-концертном зале «Россия».

Сама 84-летняя Дружинина на вечере не присутствует. Приз аза неё получил актер Дмитрий Харатьян, снявшийся в одном из её самых популярных фильмов «Гардемарины, вперёд!». Как отметил Народный артист РФ, Светлана Дружина - народное достояние. По словам Харатьяна, главное счастье для режиссера - это продолжать снимать, что Дружинина сейчас и делает.

Минувшим летом режиссёр объявила о начале работы над фильмом «Гардемарины-5». Актерский состав в основном не поменялся. Участвуют Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Ольга Машная.

