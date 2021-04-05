«Далека от фольклора!» «Бурановские бабушки» критикуют Манижу

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал выбор исполнительницы Манижи с композицией Russian Woman в качестве представительницы РФ на конкурсе «Евровидение-2021». «Печально все это. Как и песня Манижи – барахло, которое сейчас начнут усиленно пиарить и уже пиарят во всю», - написал политик в своем Telegram-канале. Ранее песню критиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая призналась, что не понимает содержания композиции.

Художественный руководитель коллектива «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» призналась, что искусство, как и спорт, только теряет, когда вмешивается политика.

«По-человечески если политики переживают, сопереживают, то они имеют право высказывать свое мнение. Но только не надо смешивать политику и искусство, как и спорт. Спорт и искусство – тот инструмент, с помощью которого можно найти общий язык со всеми. Кредо моей жизни: любовь и доброта», - призналась Анна Прокопьева.

При этом худрук «Бурановских бабушек», которые стали серебряными призерами «Евровидения» в 2012 году, считает, что над песней еще предстоит поработать, чтобы она стала действительно достойной для представления России на международном песенном конкурсе.