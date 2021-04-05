«Далека от фольклора!» «Бурановские бабушки» критикуют Манижу
Худрук, ставшего вторым на Евровидении-2012 коллектива, считает, что певица Манижа и её песня пока не дотягивают до статуса представителя России на международном песенном конкурсе.
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал выбор исполнительницы Манижи с композицией Russian Woman в качестве представительницы РФ на конкурсе «Евровидение-2021». «Печально все это. Как и песня Манижи – барахло, которое сейчас начнут усиленно пиарить и уже пиарят во всю», - написал политик в своем Telegram-канале. Ранее песню критиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая призналась, что не понимает содержания композиции.
Художественный руководитель коллектива «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» призналась, что искусство, как и спорт, только теряет, когда вмешивается политика.
«По-человечески если политики переживают, сопереживают, то они имеют право высказывать свое мнение. Но только не надо смешивать политику и искусство, как и спорт. Спорт и искусство – тот инструмент, с помощью которого можно найти общий язык со всеми. Кредо моей жизни: любовь и доброта», - призналась Анна Прокопьева.
При этом худрук «Бурановских бабушек», которые стали серебряными призерами «Евровидения» в 2012 году, считает, что над песней еще предстоит поработать, чтобы она стала действительно достойной для представления России на международном песенном конкурсе.
«Из всех, кто представлял свою программу в отборочном туре, не понравился никто, положа руку на сердце. Кто выбирает артистов? Народ? Возможно, если с Манижей поработать, то она может представить страну. Хотя, если говорить о "Евровидении", то сейчас вообще непонятно, что нужно представлять. Раз уже даже великий профессионал Сергей Лазарев не смог выиграть... А что касается Манижи, то мне она не понравилась, а если она хочет представить русский вариант, фольклорный, то она далека от фольклора. Нужно чувствовать духовно народ, физически, этически, эстетически. Если она росла не у нас, имеет ли смысл представлять именно фольклорный вариант? И в любом случае нужно поработать, довести до ума эту песню», - поделилась своим мнением собеседница «Радиоточки НСН».
Между тем клип Манижи на песню «Russian Woman», с которой она будет представлять Россию на Евровидении в этом году, уже стал самым популярным на официальном YouTube -канале конкурса.
За три недели ролик набрал свыше 6,7 миллиона просмотров. Это на сто тысяч больше, чем у прежнего лидера, сербской группы Hurricane c песней «Loco Loco».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 646 / сут.
Умерли
101 тыс.+343 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+7 052 / сут.
- Кудрин рассказал, когда в России снизится уровень бедности
- МИД Украины выступил против денонсации Харьковских соглашений о ЧФ
- Мишустин перенесет отчет перед Госдумой из-за Путина
- Церемонию вручения ТЭФИ перенесли на осень
- Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru