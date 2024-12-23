«Домовенок Кузя» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ

«Домовенок Кузя» возглавила кинопрокат в РФ и СНГ за минувшие выходные, сообщает ресурс kinobusiness.com.

Премьера принесла создателям 223,3 млн рублей. Второе место занимает еще одна премьера — продолжение франшизы «Елки 11» с показателем 154,8 млн рублей. Замыкает тройку сказочный фильм «Баба Яга спасает Новый год» (89,8 млн рублей).

Далее идет сиквел «Муфаса: Король Лев» и комедия «Братья».

«Братьям» с Киркоровым предрекли 70 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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