Дом Christie’s выставит на торги дважды украденную картину Тициана
Дом Christie’s выставит на аукцион полотно Тициана «Отдых на пути в Египет». Об этом пишет The Guardian.
Считается, что картина была написана примерно в 1508 году. Работу впервые обнаружили в коллекции венецианского торговца в начале XVII века, она принадлежала различным европейским аристократам, а в 1878-м полотно приобрел 4-й маркиз Бат.
Известно, что «Отдых на пути в Египет» дважды была украдена: в 1809 году картину похитили из дворца Бельведер в Вене, в середине 1990-х полотно украли из резиденции маркизов Бат в Уилтшире. Через семь лет поисков арт-детектив Чарльз Хилл обнаружил произведение искусства в пакете на автобусной остановке в Ричмонде.
Дом Christie's оценил полотно Тициана в 15-25 млн фунтов стерлингов. Торги запланированы на 2 июля.
Ранее картину художника Ивана Айвазовского «Лунная ночь», написанную в 1878 году, продали на аукционе за 92 млн рублей, напоминает RT.
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