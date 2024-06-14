Дом Christie’s выставит на торги дважды украденную картину Тициана

Считается, что картина была написана примерно в 1508 году. Работу впервые обнаружили в коллекции венецианского торговца в начале XVII века, она принадлежала различным европейским аристократам, а в 1878-м полотно приобрел 4-й маркиз Бат.

Известно, что «Отдых на пути в Египет» дважды была украдена: в 1809 году картину похитили из дворца Бельведер в Вене, в середине 1990-х полотно украли из резиденции маркизов Бат в Уилтшире. Через семь лет поисков арт-детектив Чарльз Хилл обнаружил произведение искусства в пакете на автобусной остановке в Ричмонде.

Дом Christie's оценил полотно Тициана в 15-25 млн фунтов стерлингов. Торги запланированы на 2 июля.

Ранее картину художника Ивана Айвазовского «Лунная ночь», написанную в 1878 году, продали на аукционе за 92 млн рублей, напоминает RT.

