Документальный фильм о балерине Майе Плисецкой снимут на Киностудии Горького

Премьера документальной ленты о жизни великой балерины намечена на осень 2025 года. В картине речь пойдет о народной артистке СССР и её поклоннице Шуре Ройберг.

«Авторы фильма покажут момент, с которого началась дружба Плисецкой и Ройтберг в октябре 1956 года. Это знакомство изменило жизни обеих, повлияло на судьбу Большого театра и всей страны»,- заявили в пресс-службе киностудии.

Лента представит воспоминания друзей и родственников Плисецкой, а также её соседей, фотографии и видео из семейных, музейных и государственных архивов.

Ранее выставка «Мы и Майя» открылась в столичном кинотеатре «Пионер», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

