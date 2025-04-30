Документальный фильм о балерине Майе Плисецкой снимут на Киностудии Горького
Байопик к 100-летию Майи Плисецкой снимут на Киностудии Горького в Москве, сообщает «Интерфакс».
Премьера документальной ленты о жизни великой балерины намечена на осень 2025 года. В картине речь пойдет о народной артистке СССР и её поклоннице Шуре Ройберг.
«Авторы фильма покажут момент, с которого началась дружба Плисецкой и Ройтберг в октябре 1956 года. Это знакомство изменило жизни обеих, повлияло на судьбу Большого театра и всей страны»,- заявили в пресс-службе киностудии.
Лента представит воспоминания друзей и родственников Плисецкой, а также её соседей, фотографии и видео из семейных, музейных и государственных архивов.
Ранее выставка «Мы и Майя» открылась в столичном кинотеатре «Пионер», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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