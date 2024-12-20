Документальный фильм из России получил приз международного конкурса в Мюнхене
Российский документальный фильм «MEMRA» выиграл международный конкурс Munich Music Video Awards в Германии, завоевав награду в категории «Лучший музыкальный фильм (полный метр)».
MEMRA - это российский некоммерческий арт-рок-проект, основанный в 2022 году в Москве супругами Сорокиными. Название происходит от арамейского слова, означающего «слово». Дебютный альбом MEMRA вышел в 2023 году и объединил в себе классический арт-рок и элементы прогрессивного рока с симфоническим оркестром. В записи приняли участие более 40 профессиональных музыкантов.
В одноименной картине режиссер Артем Таран объединил разрозненные съемки в единый фильм, чтобы через музыку, а также глубокие беседы с гостями и участниками группы раскрыть проблему адаптации детей с расстройствами аутистического спектра, а также погрузить зрителя в процесс создания благотворительного арт-рок проекта.
Все средства, которые MEMRA получила от проката фильма в России, а также от победы фильма за рубежом, были направлены в благотворительный фонд «Обнаженные сердца», который помогает детям с расстройством аутистического спектра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru