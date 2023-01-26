Дочь Успенского рассказала, кто стал прототипом Чебурашки
Дочь Эдуарда Успенского Татьяна заявила, что прототипом Чебурашки для писателя стала его племянница - дочь старшего брата литератора Игоря, сообщает NEWS.ru.
Успенская пояснила, что её кузина постоянно спотыкалась о полы неподходящей ей по размеру цигейковой шубы, которые раньше покупали детям на вырост. По её словам, глядя на это писатель и придумал сказочного героя.
«Тебе покупают шубу года в два... сначала ребёнок, опоясанный ремнем, спотыкается об её полы. Вот моя сестра, бесконечно «чебурахавшаяся», то есть падавшая в этой шубе, по сути, и стала прототипом Чебурашки, — заключила Успенская.
Ранее фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в отечественном прокате. По данным на 22 января общие сборы кинокартины преодолели отметку пять млрд, пишут «Известия».
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