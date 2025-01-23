Украинскую журналистку Янину Соколовскую заочно приговорили к 7,5 года колонии

Украинская журналистка Янина Соколовская заочно была приговорена одним из судов Москвы к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Она была признана виновной в распространении заведомо ложной информации о российской армии, совершенное по мотивам политической ненависти. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, передает ТАСС.

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Кроме того, суд наложил запрет сроком на 4 года заниматься Соколовской администрированием сайтов.

В ходе расследования, выяснилось, что фейки были распространены журналисткой в марте 2022 года в канале одного из мессенджеров.

Ранее суд признал законным заочный приговор иноагенту Панину за оправдание терроризма, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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