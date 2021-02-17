Нагиев назвал Лободу «пожилой» на шоу «Голос. Дети»

Ведущий шоу «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев отчитал певицу Светлану Лободу за танец, которая та исполнила во время одного из «слепых» прослушиваний.

Семилетняя участница шоу Алисы Щербань исполняла песню Литла Ричарда Tutti Frutti. Лобода, находившаяся в жюри, не смогла усидеть в кресле и начала танцевать, стягивая на себя все внимание остальных судей. В итоге девочку никто не выбрал.

В итоге Нагиев решил поддержать девочку оригинальным образом. «Ты видела, чтобы еще на чьем-то выступлении пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях?! Ни у кого этого не было, только у тебя. Это самое дорогое для нас, артистов», — подчеркнул он, обращаясь к девочке.

В этом сезоне наставниками шоу «Голос. Дети», кроме Лободы, стали рэпер Егор Крид и рэпер Баста.

