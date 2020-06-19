Для москвичей подготовили программу летнего досуга «КультЛето»
В Москве со следующей недели начинается общегородская программа летнего досуга «КультЛето». Как сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, культурные центры подготовили для горожан более 570 познавательных и досуговых программ для детей и взрослых. Желающие смогут выбрать одно или несколько направлений.
Предполагается, что сначала занятия будут проходить в онлайн-формате. Их перенесут в культурные центры, как только позволит эпидемиологическая обстановка.
Программа «КультЛето» продлится до 31 августа. На сайте «Онлайн.Библиогород» уже доступно расписание виртуальных занятий до 12 июля включительно.
По словам Сергуниной, мастер-классы и уроки программы охватывают самые разные направления — от хореографии и рисования до иностранных языков и спорта. Кружки и секции организуют 77 культурных центров столичного Департамента культуры. Например, дворец культуры «Капотня» проведёт бесплатный онлайн-курс «С астрономией на ты», культурный центр «Акулово» - платный онлайн-интенсив «Чтение и понимание на английском», культурный центр «Ивановский» предложит освоить навыки бразильского национального боевого искусства капоэйра.
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