Для москвичей подготовили программу летнего досуга «КультЛето»

В Москве со следующей недели начинается общегородская программа летнего досуга «КультЛето». Как сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, культурные центры подготовили для горожан более 570 познавательных и досуговых программ для детей и взрослых. Желающие смогут выбрать одно или несколько направлений.

Предполагается, что сначала занятия будут проходить в онлайн-формате. Их перенесут в культурные центры, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

Программа «КультЛето» продлится до 31 августа. На сайте «Онлайн.Библиогород» уже доступно расписание виртуальных занятий до 12 июля включительно.

По словам Сергуниной, мастер-классы и уроки программы охватывают самые разные направления — от хореографии и рисования до иностранных языков и спорта. Кружки и секции организуют 77 культурных центров столичного Департамента культуры. Например, дворец культуры «Капотня» проведёт бесплатный онлайн-курс «С астрономией на ты», культурный центр «Акулово» - платный онлайн-интенсив «Чтение и понимание на английском», культурный центр «Ивановский» предложит освоить навыки бразильского национального боевого искусства капоэйра.

