Disney переснимет «Русалочку» с темнокожей актрисой

Режиссер Роб Маршалл заявил, что хотел взять Бэйли на роль Ариэль с самого начала. И великолепный голос артистки стал для него не последним фактором, уточняет РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что статую Русалочки в Копенгагене в ночь на 30 мая облили красной краской. В Дании началось расследование, однако задержать пока что никого не удалось, сообщает «Свободная Пресса».

