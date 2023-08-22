Дирижер Юрий Башмет выступит для гостей Московского урбанфорума в Гостином Дворе

Прославленный дирижер Юрий Башмет бесплатно выступит для всех желающих на Московском урбанфоруме в большом зале «Москва» Гостиного Двора в субботу, 26 августа, в 20:00.

Отмечается, что посетите концерта смогут насладиться такими шедеврами, как «Буря» из концерта «Лето» для скрипки с оркестром Вивальди, прелюдия из «Хольберг-сюиты» Грига, финал из «Серенады для струнного оркестра до мажор» Чайковского, «Полька» из музыки к балету «Золотой век» Шостаковича и другими.

Московский урбанфорум (МУФ) будет идти до 10 сентября. В Гостином Дворе будут проходить лекции врачей, писателей и популяризаторов науки о самореализации и здоровье, а известные артисты проведут бесплатные концерты.

