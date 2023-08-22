Дирижер Юрий Башмет выступит для гостей Московского урбанфорума в Гостином Дворе
Прославленный дирижер Юрий Башмет бесплатно выступит для всех желающих на Московском урбанфоруме в большом зале «Москва» Гостиного Двора в субботу, 26 августа, в 20:00.
Отмечается, что посетите концерта смогут насладиться такими шедеврами, как «Буря» из концерта «Лето» для скрипки с оркестром Вивальди, прелюдия из «Хольберг-сюиты» Грига, финал из «Серенады для струнного оркестра до мажор» Чайковского, «Полька» из музыки к балету «Золотой век» Шостаковича и другими.
Московский урбанфорум (МУФ) будет идти до 10 сентября. В Гостином Дворе будут проходить лекции врачей, писателей и популяризаторов науки о самореализации и здоровье, а известные артисты проведут бесплатные концерты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Брянской области
- ЕС направил Украине 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой программы помощи
- СМИ: Эрдоган и Путин могут провести переговоры в России
- ВКС России уничтожили около острова Змеиного катер с десантниками ВСУ
- Самый большой российский триколор развернули у Музея Победы в Москве
- Рома «Зверь» выступил в Донбассе
- Всех участников незаконной подземной экскурсии по Москве нашли погибшими
- «Москвич» откроет дилерские центры в 12 российских городах
- Балицкий заявил, что ВСУ потеряли 1,5 тысячи человек за десять дней
- Глава Еврокомиссии пообещала продолжать оказывать помощь Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru