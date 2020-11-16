Диана Гурцкая заболела коронавирусом

Заслуженная артистка РФ и член Общественной палаты России Диана Гурцкая заразилась COVID-19. Об этом РИА Новости рассказал представитель и брат певицы Роберт.



Мужчина отметил, что точно не знает, где артистка могла заразиться инфекцией. По его словам, Гурцкая заболела во время одного из благотворительных мероприятий своего центра социокультурной реабилитации.



Он также отметил, что певица соблюдала необходимые меры предосторожности. Летом Гурцкая сдавала тест на антитела к коронавирусу и получила положительный результат. «Однако этого иммунитета хватило, к сожалению, ненадолго», — рассказал представитель артистки.



О самочувствии Дианы Гурцкой в настоящий момент не сообщается.

