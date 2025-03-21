Певица Диана Арбенина выпустила новый альбом BLOODYMARY. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.

«Пластинка о моей любви. Пластинка, которая была записана при бескорыстной поддержке и на энтузиазме сумасшедше влюбленных в музыку и конкретно в эти песни моих безбашенных интеллектуальных друзей», — написала исполнительница.

Арбенина назвала новую работу монолитным, четким драматургическим повествованием, «максимально биографичным и дерзко-детализированным». По словам певицы, это «альбом-благодарность за глубокую и зрелую любовь».

Также артистка отметила, что новая пластинка весьма эклектична, она сочинена «будто бы по-разному и при этом на одном дыхании». По словам Арбениной, на альбоме она «выключила барабан и влетела в электронный грув».

Между тем актер и музыкант Уилл Смит анонсировал первый за 20 лет новый альбом, который будет называться Based On A True Story, пишет 360.ru.

