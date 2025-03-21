Диана Арбенина выпустила новый альбом
Певица Диана Арбенина выпустила новый альбом BLOODYMARY. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.
«Пластинка о моей любви. Пластинка, которая была записана при бескорыстной поддержке и на энтузиазме сумасшедше влюбленных в музыку и конкретно в эти песни моих безбашенных интеллектуальных друзей», — написала исполнительница.
Арбенина назвала новую работу монолитным, четким драматургическим повествованием, «максимально биографичным и дерзко-детализированным». По словам певицы, это «альбом-благодарность за глубокую и зрелую любовь».
Также артистка отметила, что новая пластинка весьма эклектична, она сочинена «будто бы по-разному и при этом на одном дыхании». По словам Арбениной, на альбоме она «выключила барабан и влетела в электронный грув».
Между тем актер и музыкант Уилл Смит анонсировал первый за 20 лет новый альбом, который будет называться Based On A True Story, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Анна Седокова анонсировала новую песню «Ешь, молись, люби»
- СМИ: Пресс-секретаря Пентагона Эллиота отстранили от должности
- СМИ: Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов обратился с открытым письмом к Путину
- Диана Арбенина выпустила новый альбом
- Депутат Гаврилов анонсировал повышение военных пенсий осенью
- Над четырьмя регионами сбили 43 беспилотника ВСУ
- Зеленский признал, что Украину не зовут в НАТО
- Британия пригрозила уничтожением 40 российских городов
- СМИ: В США отчитали Европу за позицию по России
- Журналист Херш: Трамп интересуется превращением Крыма в крупный международный курорт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru