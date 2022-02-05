Дэвид Линч сыграет в новом фильме Стивена Спилберга
Режиссер Дэвид Линч в качестве актера примет участие в съемках нового фильма Стивена Спилберга «Фабельманы». Об этом сообщает Variety.
Чей образ Линч воплотит на экране, пока не известно. Также скрывается и сюжет ленты.
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Отмечается, что съемки «Фабельманов» - первая совместная работа режиссеров.
Кроме Линча в картине Спилберга сыграют Мишель Уильямс, Пол Дано и Джадд Херш.
Премьера запланирована на канун Дня благодарения - 23 ноября.
Линч снял культовые фильмы «Человек-слон», «Шоссе в никуда», сериал «Твин Пикс».
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