Депутат Мосгордумы рассказал о планах установки в Москве новых памятников
Депутат Мосгордумы Евгений Герасиамов рассказал журналистам, какие памятники могут появиться в Москве. По его словам, столичные парламентарии поддержали появление в столице памятников создателю советского «ядерного щита» Ефиму Славскому и турецкому поэту Юнусу Эмре.
Депутат напомнил, что Эмре внес большой вклад в мировую литературу, Памятник ему планируется возвести в рамках проведенного в 2019 году Года культуры и туризма России и Турции за счет турецкой стороны.
В свою очередь Славский за значительный вклад в развитие атомной промышленности Советского Союза был награжден орденом Ленина. Кроме того, он разрабатывал и внедрял технологии по добыче урана и использованию атомной энергии в мирных целях.
Памятник ему может появиться на Большой Ордынке в парадном сквере госкорпорации «Росатом».
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