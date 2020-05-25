Депутат Мосгордумы рассказал о планах установки в Москве новых памятников

Депутат Мосгордумы Евгений Герасиамов рассказал журналистам, какие памятники могут появиться в Москве. По его словам, столичные парламентарии поддержали появление в столице памятников создателю советского «ядерного щита» Ефиму Славскому и турецкому поэту Юнусу Эмре.

Депутат напомнил, что Эмре внес большой вклад в мировую литературу, Памятник ему планируется возвести в рамках проведенного в 2019 году Года культуры и туризма России и Турции за счет турецкой стороны.

В свою очередь Славский за значительный вклад в развитие атомной промышленности Советского Союза был награжден орденом Ленина. Кроме того, он разрабатывал и внедрял технологии по добыче урана и использованию атомной энергии в мирных целях.

Памятник ему может появиться на Большой Ордынке в парадном сквере госкорпорации «Росатом».

