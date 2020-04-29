Депутат МГД рассказал о возможностях культурного досуга москвичей в период самоизоляции
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал о возможностях культурного досуга москвичей в режиме самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Герасимов отметил, что несмотря на самоизоляцию культурные учреждения столицы продолжают работать. В частности, каждый день проводятся различные онлайн-лекции, экскурсии, вебинары.
Депутат добавил также, что спектакли московских театров можно посмотреть онлайн. В частности, он назвал театр «Ленком Марка Захарова», Малый театр, Театр «Сатирикон», Театр имени Маяковского и Театр сатиры. Кроме того, трансляции спектаклей ведет Большой театр. По его словам, подробную информацию можно получить на сайтах театров.
Музеи Москвы также имеют свои онлайн-проекты, отметил парламентарий. Среди них Третьяковская галерея с виртуальными экскурсиями и лекциями, музей Москвы, Пушкинский музей и другие.
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