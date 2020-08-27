Депутат МГД Ольга Шарапова рассказала о вновь открывшемся музее московской скорой помощи

В Москве после реставрации открыл свои двери музей московской скорой помощи на базе Центральной станции скорой и неотложной медицинской помощи. Как рассказала депутат Мосгордумы, главврач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова, открытие музея приурочено ко дню рождения создателя московской системы скорой помощи Александра Пучкова.

«Теперь все желающие смогут изучить экспонаты, показывающие, как шло развитие московской скорой с 1919 года», - отметила Шарапова в интервью АГН «Москва».

В музее собраны документы, фотографии и экспонаты, интересные не только врачам, но и обычным москвичам. Посетители смогут увидеть есть макеты первых санитарных карет и автомобилей, медицинскую аппаратуру, приборы связи, униформу врачей скорой, учебные пособия. Особое внимание уделено работе в годы Великой Отечественной войны.

Вход в музей бесплатный, записаться на экскурсию можно на его сайте. Кроме того, все желающие могут передать на хранение вещи, связанные с историей скорой помощи.

