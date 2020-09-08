Депутат МГД Игорь Бускин отметил итоги первого конкурса «Москва инноваций – 2050»

Участники литературно-фантастического проекта «Москва инноваций - 250» за лето написали более 230 рассказов о столице будущего, описывающих жизнь в городе через 30 лет, рассказал депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

По его словам, среди авторов как начинающие писатели, так и знаменитости – например, Ник Перумов и Олег Рой. 20 лучших новелл опубликованы для всеобщего прочтения и привязаны к интерактивной карте Москвы.

На карте обозначены объекты, в которых происходит действие того или иного объекта. В частности, можно кликнуть на изображение МГУ или Московского зоопарка, Красной площади, Третьяковской галереи, Патриарших прудов, Останкинской телебашни, отметил Бускин. Рассказы также представлены в аудиоформате.

«Сборник рассказов по итогам конкурса уже издан и был представлен на Московской международной книжной ярмарке, которая проходила в День города в «Манеже»», - добавил депутат.

