Депутат МГД Герасимов потребовал внести в бюджет проект «Искусство детям»
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что в сложной экономической ситуации из-за коронавируса, в первую очередь абсолютно необходимо сохранить культурную сферу столицы, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По словам Герасимова, в проект бюджета Москвы на 2021 год необходимо внести расходы на программу «Искусство - детям», в рамках которой предусмотрено обновление более 170 музыкальных школ и школ искусств. Депутат отметил, что сейчас в бюджете заложено продолжение ремонта на 19 объектах, однако властям следует «сделать больше».
Программа «Московские библиоцентры», по мнению Герасимова, также требует дополнительного финансирования. Данный проект, направленный на превращение районных библиотек в центры интеллектуального досуга, стартовал в 2017 году. Депутат рассказал, что в бюджете запланирован текущий ремонт 49 библиотек и капитальный на 15 объектах.
Герасимов добавил, что проект бюджета столицы на 2021 и плановый период 2022-2023 годов был одобрен рассмотревшими его комиссиями Мосгордумы, депутаты готовят поправки.
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