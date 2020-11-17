Депутат МГД Герасимов потребовал внести в бюджет проект «Искусство детям»

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что в сложной экономической ситуации из-за коронавируса, в первую очередь абсолютно необходимо сохранить культурную сферу столицы, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По словам Герасимова, в проект бюджета Москвы на 2021 год необходимо внести расходы на программу «Искусство - детям», в рамках которой предусмотрено обновление более 170 музыкальных школ и школ искусств. Депутат отметил, что сейчас в бюджете заложено продолжение ремонта на 19 объектах, однако властям следует «сделать больше».

Программа «Московские библиоцентры», по мнению Герасимова, также требует дополнительного финансирования. Данный проект, направленный на превращение районных библиотек в центры интеллектуального досуга, стартовал в 2017 году. Депутат рассказал, что в бюджете запланирован текущий ремонт 49 библиотек и капитальный на 15 объектах.

Герасимов добавил, что проект бюджета столицы на 2021 и плановый период 2022-2023 годов был одобрен рассмотревшими его комиссиями Мосгордумы, депутаты готовят поправки.

