Депутат Драпеко: Госдума упростит признание памятников объектами культурного наследия

В Госдуму внесен законопроект, в котором прописано, что памятники, выявленные до 2010 года, в облегченном порядке будут занесены в реестр, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с НСН.

«У нас целый ряд законов, касающихся исторического и архитектурного наследия. Речь идет о памятниках, ансамблях. Много накопилось выявленных объектов, которые нужно заносить в реестр, но регионы должны провести дополнительную историко-культурную экспертизу. Внесен законопроект, что памятники, выявленные до 2010 года, в облегченном порядке можно занести в реестр. Это право будет у субъектов. Законопроект разослан в регионы, министерства и ведомства, до 17 января ждем ответов, чтобы затем вынести его на первое чтение», - сказала Драпеко.

Собеседница НСН отметила, что в 2023 году ждет принятия закона о государственном финансировании фильмов для детей и подростков.

«В декабре в первом чтении мы приняли закон о государственном финансировании кино для детей и подростков, потому надеюсь, что уже в 2023 году он пройдут второе и третье чтения. При этом у нас есть проблемы с прокатом этих фильмов. Совместно с Минкультом и Минпросвещения работаем над тем, чтобы включить эти картины в списки рекомендованных для просмотров. Приняли законопроект о маркировке детской литературы. В частности, сняли со всех книг, проходящих по школьной программе, а также религиозной литературы ограничения 16+ и 18+, надеемся, что Совет Федерации поддержит наше решение, а президент подпишет поправки в закон», - резюмировала Драпеко.

В 2022 году, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, парламент принял 653 закона, это самое большое количество за всю историю работы законодательного органа.

