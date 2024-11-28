Дельфин выпустил песню и клип «Кто твой друг»
Музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) выпустил новый сингл «Кто твой друг». Композиция доступна на музыкальных платформах.
«Мы не слышим друг друга и кричим, чтобы заглушить чужие стоны. Мы видим все насквозь, не замечая ничего. Мы знаем все ни о чем. Мы предпочитаем свободе страх, а уверенности – надежду. Мы любим, чтобы предавать», – размышляет исполнитель.
Одновременно Дельфин выпустил клип на новый сингл. Его режиссером стал Иван Соснин, главные роли исполнили актеры Сергей Гилев, Анна Слю, Саша Бабаскина.
По словам Соснина, он хотел запечатлеть в ролике «последние минуты прощания с отцом, который уходит из дома» и отразить общее состояние каждого из членов семьи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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