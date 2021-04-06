Дэйв Грол выпустит книгу «О жизни и музыке»

Фронтмен группы Foo Fighters и барабанщик группы Nirvana Дэйв Грол готовит к выходу новую книгу «Рассказчик: истории о жизни и музыке»».

В этом издании музыкант поделится собственным историями о «громкой жизни», начиная с момента его юности, которая прошла в пригороде Вашингтона и до того момента, как он начала колесить с гастролями по всей стране.

В своем Instagram музыкант рассказал, что, как и другие книги, он написал эту от руки. Грол отметил, что воспоминания, о которых пойдет речь, у него вызывают такое же ощущение, как от готовой песни: ею хочется скорее поделится с миром.

Новая книга фронтмена группы Foo Fighters и барабанщика Nirvana Дэйва Грола увидит свет уже осенью, 5 октября.

