Дату проведения Каннского фестиваля перенесли на июль
27 января 202120:13
Организаторы Каннского фестиваля изменили дату проведения мероприятия. Об этом сообщается в официальном аккаунте фестиваля в Twitter.
«Первоначально запланированный на 11–22 мая 2021 года Каннский фестиваль пройдет с 6 по 17 июля 2021 года», - говорится в сообщении.
Фестиваль проводится ежегодно в Каннах с 1946 года. Является одним из старейших кинематографических фестивалей.
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27 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru