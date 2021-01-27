Дату проведения Каннского фестиваля перенесли на июль

«Первоначально запланированный на 11–22 мая 2021 года Каннский фестиваль пройдет с 6 по 17 июля 2021 года», - говорится в сообщении.

Фестиваль проводится ежегодно в Каннах с 1946 года. Является одним из старейших кинематографических фестивалей.



