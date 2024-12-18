Дастин Хоффман сыграет в драме «Ревизионист»

Картина станет полноформатным дебютом для сценариста Алекса Влака, который также написал и сценарий будущего фильма. В центре сюжета – история успешной писательницы Элизы. Она на протяжении всей своей творческой карьеры, используя всякого рода манипуляции, превращала обычных людей в персонажей, которые были нужны ей для произведений.

Уже известно, что партнерами Хоффмана в этой картине станут Элисон Бри, Том Стерридж и Андре Холланд, но какие роли достались актерам, пока держится в секрете.

Ранее стало известно, что Дастин Хоффман сыграет в новом фильме Питера Гринуэя, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

