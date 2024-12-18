Дастин Хоффман сыграет в драме «Ревизионист»
Американский актер, двукратный обладатель премии «Оскар» Дастин Хоффман дал согласие на съемки в фильме «Ревизионист», сообщает kanobu.ru.
Картина станет полноформатным дебютом для сценариста Алекса Влака, который также написал и сценарий будущего фильма. В центре сюжета – история успешной писательницы Элизы. Она на протяжении всей своей творческой карьеры, используя всякого рода манипуляции, превращала обычных людей в персонажей, которые были нужны ей для произведений.
Уже известно, что партнерами Хоффмана в этой картине станут Элисон Бри, Том Стерридж и Андре Холланд, но какие роли достались актерам, пока держится в секрете.
Ранее стало известно, что Дастин Хоффман сыграет в новом фильме Питера Гринуэя, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов
- Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области возросло до 14
- Администрация Байдена переложила на Трампа решение вопроса об Украине в НАТО
- СМИ: Восемь человек пострадали при столкновении поездов в Мурманской области
- Том Круз получил престижную награду ВМС США
- Первый канал снимет ряд фильмов по мотивам «Незнайки» Николая Носова
- Бывшего мужа Седоковой похоронят в Латвии
- Силы ПВО отразили атаку 10 ракет в Ростовской области
- Маколей Калкин отказался от покупки особняка из фильма «Один дома»
- СМИ: Правоохранители задержали бросившего коктейль Молотова в машину полиции москвича
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru