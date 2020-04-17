Чулпан Хаматова сообщила о травле из-за роли в новом сериале
Народная артистка России Чулпан Хаматова заявила о травле в социальных сетях из-за роли в сериале "Зулейха открывает глаза", снятом по одноименному роману писательницы Гузель Яхиной. Об этом сообщает РБК.
Чулпан Хаматова, сыгравшая в сериале главную роль, заявила о получении множества оскорблений от зрителей. Актриса сообщила, что ее обвиняют в отсутствии патриотизма и очернении истории родной страны - как СССР, так и Татарстана, поскольку она является татаркой по национальности. Как передают "Дни.ру", сама артистка считает, что мнения о сериале полярны из-за разницы в мировоззрении и воспитании, так как в советских школах об этом историческом периоде рассказывали иначе. Хаматова высказалась против "лакировки" истории своей страны, так как, по ее мнению, без знаний о прошлом страна не сможет развиваться.
Многосерийный фильм о жизни татарской женщины в период сталинских репрессий и раскулачивания в 30-е гг. прошлого века вызвал громкую реакцию в соцсетях. Первые серии начали транслировать в понедельник 13 апреля.
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