«Читай-город»: Продажи научной фантастики за год превысили 423 тыс. экземпляров
Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» проанализировала продажи научной фантастики и подвела итоги: за отчётный год было реализовано более 423 тысяч экземпляров. Об этом НСН рассказали в пресс-службе сети книжных магазинов.
Лидерами рейтинга стали роман Питера Вайера «Аве Мария», произведения братьев Стругацких («Пикник на обочине», «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в среду») и роман Станислава Лема «Солярис».
Российские авторы занимают 47% в топ-100 самых продаваемых книг жанра, а совокупный объём продаж этих изданий превысил 180 тысяч экземпляров. Братья Стругацкие выделяются особенно: суммарные продажи их книг составили более 90 тысяч экземпляров, при этом произведения представлены в рейтинге 29 различными изданиями.
Значительную долю роста обеспечили медиаповоды. Продажи «Трудно быть богом» увеличились на 40% по сравнению с прошлым годом. После выхода одноимённого сериала 3 сентября 2026 года спрос на бумажные книги братьев Стругацких вырос на 35% — если сравнивать период после премьеры с отрезком 16 августа – 2 сентября. Бумажное издание «Трудно быть богом» за июль – сентябрь 2026 года разошлось в два раза лучше, чем за тот же период 2025 года. Также зафиксирован рост продаж книг Сергея Лукьяненко на 15% год к году. Что касается бестселлера «Аве Мария», то на фоне промо-кампании фильма продажи книги-первоисточника выросли в 2,8 раза, или на 185%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Туск: Польша не собирается финансировать закупки оружия для Украины
- Проректору «Синергии» грозит до десяти лет за мошенничество
- Плюс 30%: Сколько стоит встретить Новый год в столице Арктики
- Сомнолог назвала минимальную продолжительность сна для взрослых
- «ВкусВилл» провел внутреннюю проверку после отравления москвички
- Эксперт назвал сбои Starshield «обучением Зеленского хорошим манерам»
- ЕС утвердил состав группы для переговоров с Россией
- Невролог Суша назвала способы снизить риск инсульта
- Минфин предложил изменить порядок налогообложения вкладов с 2027 года
- Желающим встретить Новый год в Мурманске посоветовали поспешить с бронированиями