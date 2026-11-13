«Читай-город»: Продажи научной фантастики за год превысили 423 тыс. экземпляров

Лидерами рейтинга стали роман Питера Вайера «Аве Мария», произведения братьев Стругацких («Пикник на обочине», «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в среду») и роман Станислава Лема «Солярис».

Российские авторы занимают 47% в топ-100 самых продаваемых книг жанра, а совокупный объём продаж этих изданий превысил 180 тысяч экземпляров. Братья Стругацкие выделяются особенно: суммарные продажи их книг составили более 90 тысяч экземпляров, при этом произведения представлены в рейтинге 29 различными изданиями.

Значительную долю роста обеспечили медиаповоды. Продажи «Трудно быть богом» увеличились на 40% по сравнению с прошлым годом. После выхода одноимённого сериала 3 сентября 2026 года спрос на бумажные книги братьев Стругацких вырос на 35% — если сравнивать период после премьеры с отрезком 16 августа – 2 сентября. Бумажное издание «Трудно быть богом» за июль – сентябрь 2026 года разошлось в два раза лучше, чем за тот же период 2025 года. Также зафиксирован рост продаж книг Сергея Лукьяненко на 15% год к году. Что касается бестселлера «Аве Мария», то на фоне промо-кампании фильма продажи книги-первоисточника выросли в 2,8 раза, или на 185%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

