Чичерина выступила с концертом для военных в тылу зоны СВО
Певица, заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина и фронтовой коллектив ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа (ЛВО) дали концерт для военнослужащих в тылу зоны специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны.
Артисты выступили для бойцов группировки войск «Север», которые находятся на отдыхе между выполнением боевых задач.
В Минобороны указали, что основу концерта составили патриотические и народные песни. Выступление продлилось больше часа, военные встречали каждую композицию аплодисментами и просили исполнить многие песни на бис.
Ранее Юлия Чичерина выступила на празднике в честь Дня города в подмосковном Щелкове, напоминает 360.ru.
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