Чичерина выступила с концертом для военных в тылу зоны СВО

Певица, заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина и фронтовой коллектив ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа (ЛВО) дали концерт для военнослужащих в тылу зоны специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны.

Артисты выступили для бойцов группировки войск «Север», которые находятся на отдыхе между выполнением боевых задач.

В Минобороны указали, что основу концерта составили патриотические и народные песни. Выступление продлилось больше часа, военные встречали каждую композицию аплодисментами и просили исполнить многие песни на бис.

Ранее Юлия Чичерина выступила на празднике в честь Дня города в подмосковном Щелкове, напоминает 360.ru.

