Четыре российских сериала поборются за призы Берлинского веб-фестиваля

В программе кинофорума Webfest Berlin представлены сразу четыре российских сериала - «Струны», «Секреты семейной жизни», сериал «Полицейский с YouТюба» и антиутопия "Кибердеревня". Из них только «Секреты семейной жизни» был отмечен ранее на последнем фестивале Realist.

В основную конкурсную программу, помимо российских проектов вошли еще 23 веб-сериала из Франции, Испании, США, Бразилии, Канады, других стран. Об этом сообщили организаторы смотра.

Фестиваль проходит с 2015 года и формирует основные современные тренды в создания сериалов.

Ранее лидер группы «Северный флот», в прошлом участник группы «Король и Шут» Александр Леонтьев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что хочет увидеть в анонсированном сериале о «Короле и Шуте».

