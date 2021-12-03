Четыре российских сериала поборются за призы Берлинского веб-фестиваля
В программе кинофорума Webfest Berlin представлены сразу четыре российских сериала - «Струны», «Секреты семейной жизни», сериал «Полицейский с YouТюба» и антиутопия "Кибердеревня". Из них только «Секреты семейной жизни» был отмечен ранее на последнем фестивале Realist.
В основную конкурсную программу, помимо российских проектов вошли еще 23 веб-сериала из Франции, Испании, США, Бразилии, Канады, других стран. Об этом сообщили организаторы смотра.
Фестиваль проходит с 2015 года и формирует основные современные тренды в создания сериалов.
Ранее лидер группы «Северный флот», в прошлом участник группы «Король и Шут» Александр Леонтьев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что хочет увидеть в анонсированном сериале о «Короле и Шуте».
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