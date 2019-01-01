Чайковского и Рахманинова сыграют в День России в парке «Зарядье»

12 июня в Большом зале парка «Зарядье» пройдёт праздничный концерт ко Дню России. В программе вечера торжественная увертюра «1812 год», кантата «Москва» Чайковского и поэма «Колокола» Рахманинова. Начало музыкального вечера в 19:00.

Отметим, что оба сочинения Петра Ильича Чайковского были созданы по государственному заказу. Увертюра «1812 год» – к открытию Всероссийской художественно-промышленной выставки, а кантата «Москва» – к торжественной коронации императора Александра III. Оба заказа Чайковский воспринял с большой неохотой. В письмах к Надежде Филаретовне фон Мекк он признавался, что увертюру писал «без теплого чувства любви», а работу над кантатой воспринимал как «обузу».

Тем не менее, оба сочинения ждала счастливая судьба. Публика приняла их сразу же, потому даже написанную «без теплого чувства» увертюру «1812 год» композитор начал включать в программы своих концертов.

Вокально-симфоническая поэма «Колокола» Сергея Васильевича Рахманинова имела другую историю. Она была создана по просьбе анонима (им оказалась молодая виолончелистка М. Данилова), предлагавшего композитору написать музыку на стихотворение Эдгара Аллана По «Колокола» в переводе Бальмонта. Рахманинов, с юности увлеченный колокольным звоном, с воодушевлением принялся за работу.

В четырех частях поэмы «Колокола» отразился весь земной путь человека – от светлых надежд юности до кончины. Как заметил один из исследователей творчества Рахманинова, образы стихотворения «обрели русскую «плоть» и «кровь», сохранив вместе с тем свое обобщенное философско-поэтическое значение.

