«Был незаслуженно забыт»: Актер Нилов – об умершем режиссере «Улиц разбитых фонарей»

Российский кинорежиссер и сценарист Игорь Москвитин был несправедливо забыт, заявил заслуженный артист РФ Алексей Нилов.

По словам актера, Москвитину не всегда просто давалась работа над сериалом «Улица разбитых фонарей»

«Профессиональный режиссер, хорошие серии. Очень терпеливый, потому что с нами всегда было очень сложно работать. Мы ему доставляли очень много хлопот своим поведением. Но тем не менее мы сохранили достаточно хорошие отношения», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил Нилов, еще год назад актеры сериала вместе поздравляли режиссера с юбилеем.

Москитин скончался на 72 году жизни. Причина смерти не уточняется, передает «Радиоточка НСН».

