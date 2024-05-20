Бутман и Агутин станут хедлайнерами Всероссийского фестиваля «Ангара-джаз»
Всероссийский молодежный фестиваль «Ангара-джаз» впервые пройдет в музее этнографии «Тальцы» в Иркутске 13 и 14 июля. Такие даты мероприятия назвал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В программе музыкального смотра, в частности, заявлены Леонид Агутин со своей группой и Московский джазовый оркестра под руководством народного артиста России Игоря Бутмана. Всемирно известный саксофонист выступил автором идеи проведения молодежного фестиваля джаза.
Молодым музыкантам для участия необходимо пройти конкурсный отбор. Он будет проводиться до 9 июня. Всего на сцену должны выйти 110 молодых исполнителей со всей страны.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», помимо музыкальных выступлений, в программе фестиваля заявлены мастер-классы и творческие встречи. Музей «Тальцы» находится на правом берегу Ангары в 40 километрах от Иркутска. Его основу составляют деревянные постройки населённых пунктов, которые попали в зону затопления при постройке каскада ГЭС на реке во второй половине XX века.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru