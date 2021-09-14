Букеровский фонд объявил шорт-лист премии

Обнародован короткий список претендентов на Букеровскую премию. На этот раз в шорт-листе не оказалось нобелевского лауреата по литературе Кадзуо Исигуро. Список объявила председатель жюри премии Майя Джасанофф.

В шорт-листе значатся три литератора из США – лауреат Пулитцеровской премии 2019 года Ричард Пауэрс с романом «Замешательство», Мэгги Шипстед с произведением «Великий круг», а также Патриша Локвуд с сочинением «Все об этом молчат».

Среди других претендентов - Анук Арудпрагазам из Шри-Ланки с романом «Дорога на север», Дэймон Гэлгут из ЮАР с «Обещанием» и, наконец, сомалийка с британским гражданством Надифа Мохамед с романом «Авантюристы».

Книги для шорт-листа выбирались из 158 произведений, которые получили свет в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2020 года. Победителя премии объявят в начале ноября. Лауреат получит приз в 50 тысяч английских фунтов стерлингов. ($69 тысяч).

Букеровская премия учреждена в 1968 году. До 2013 года награда полагалась только тем авторам, которые проживают в одной из стран Содружества Великобритании, Ирландии или Зимбабве. Однако затем было решено расширить круг претендентов, если произведение написано на английском языке и опубликовано в Соединенном Королевстве.

