Бюджет нового фильма «Мастер и Маргарита» может стать рекордным в истории России

По его словам, создание фильма обойдется в очень большую сумму, предположительно, его бюджет может стать крупнейшим за всю историю киносъемок в России. Как пишет ТАСС, ранее называлась сумма в 800 млн рублей.

Старт съемок запланирован на весну 2020 года. По данным агентства, сейчас ведется кастинг зарубежных актеров. Режиссером фильма станет Николай Лебедев ("Легенда номер 17", "Экипаж").

