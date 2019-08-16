Бюджет нового фильма «Мастер и Маргарита» может стать рекордным в истории России

Съемки нового фильма «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова могут стать самыми дорогими в истории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из продюсеров картины Игоря Толстунова.

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По его словам, создание фильма обойдется в очень большую сумму, предположительно, его бюджет может стать крупнейшим за всю историю киносъемок в России. Как пишет ТАСС, ранее называлась сумма в 800 млн рублей.

Старт съемок запланирован на весну 2020 года. По данным агентства, сейчас ведется кастинг зарубежных актеров. Режиссером фильма станет Николай Лебедев ("Легенда номер 17", "Экипаж").

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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