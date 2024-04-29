Британский писатель Кристофер Сэнсом умер в 71 год
Писатель Кристофер Джон Сэнсом, известный по историческим детективам, умер на 72-м году жизни, сообщило издание Pan Macmillan.
Автор скончался 27 апреля, но о его смерти было объявлено лишь 29-го. Причина ухода из жизни не называется.
Сэнсом писал исторические детективы, действие которых происходит в Англии XV-XVI веков. Критики высоко оценивали его произведения за сочетание исторической достоверности и увлекательных детективных сюжетов. Тираж книг автора превышает три миллиона экземпляров.
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