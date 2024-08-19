«Бордерлендс» вновь возглавил российский кинопрокат в уикенд
Фантастический фильм «Бордерлендс» возглавил российский кинопрокат в минувший уикенд. Об этом пишет портал kinobusiness.com.
Главные роли в боевике, основанном на серии видеоигр, сыграли Кейт Бланшетт и Джейми Ли Кертис, пишет 360.ru. Отмечается, что 15-18 августа фильм собрал 35,9 млн рублей. Всего с начала показа картина заработала 147,9 млн.
В число лидеров проката вошли фильмы «Чужой: Ромул» и «Дэдпул и Росомаха», которые заработали 31 млн и 25 млн рублей (без России и Белоруссии). Также в рейтинг попали триллер «Собиратель душ», собравший за выходные 23,8 млн рублей (всего 349,4 млн) и семейный приключенческий фильм «Мой дикий друг» со сборами в 18,4 млн (с начала проката — 260,4 млн).
По данным kinobusiness.com, 17 августа картины в официальном кинопрокате заработали всего 56 млн рублей, в неофициальном — 42 млн. Прошедший уикенд может стать худшим с начала года для официальных показов.
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